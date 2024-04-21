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Россиянам рассказали главные признаки телефонного мошенника

Депутат Немкин: Телефонные мошенники выдают себя настойчивостью и нетерпением
21 апреля 2024, 03:34
Фото: iStock/Diy1

Фото: iStock/Diy1

Разговоры, в которых звонящий настойчиво просит перевести деньги или ввести пароль, могут быть признаком мошенничества. Об этом в интервью РИА Новости заявил член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин.
По его словам, есть несколько факторов, которые указывают на возможность мошенничества. Если собеседник настойчиво просит перевести деньги на «безопасный счет» или «выгодно вложиться», следует как можно скорее положить трубку. Депутат подчеркнул, что мошенники – хорошие психологи и профессионально вводят людей в заблуждение.

«Если есть возможность самостоятельно найти контакты организации, от имени которой с вами пытаются связаться, лучше сделать это и выйти на контакт самостоятельно. Не бойтесь выглядеть глупо: в современном цифровом пространстве перестраховка – ваш лучший друг», – отметил Немкин.



Ранее IT-специалист компании SentiLink Дэвид Маймон раскрыл новый способ мошенничества на сайтах знакомств. Злоумышленники используют два смартфона, чтобы обмануть жертв, разрабатывая поддельные приложения.

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#мошенничество
#телефон
Путин поздравил сотрудников органов местного самоуправления
Путин: Ответственная миссия возложена на органы местного самоуправления
21 апреля 2024, 02:43

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин поздравил с праздником сотрудников органов местного самоуправления, сообщается в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Глава государства напомнил, что органы местного самоуправления были учреждены 21 апреля 1785 года по указу Екатерины II. Глава государства подчеркнул, что в современной России на муниципалитеты возложена ответственная миссия.

«От их эффективной, слаженной работы во многом зависят совершенствование социальной инфраструктуры наших городов, благоустройство сельских территорий, решение самых востребованных, повседневных проблем людей», – подчеркнул Путин.

Президент отметил, что вклад в достижение общей цели вносят чиновники всех уровней муниципальной власти.

Ранее президент Путин поручил регионам направить средства, полученные через систему обязательного медицинского страхования (ОМС), на выплату зарплат врачам, в том числе работающим в регионах.

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В МВД предложили ужесточение контроля за техосмотром транспорта
#владимир путин
#президент
#россия
#омс
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В МВД предложили ужесточение контроля за техосмотром транспорта
В МВД предложили ужесточить техосмотр транспорта
20 апреля 2024, 23:46

Фото: iStock/Minerva Studio

Министерство внутренних дел России предложило утвердить дополнительные контрольные показатели для техосмотра транспорта. В частности, соответствующий документ, подтверждающий наличие тахографа, размещен на портале проектов нормативных правовых актов.
Так, транспортные средства должны быть оборудованы контрольным устройством для регистрации режима труда и отдыха водителя. При заполнении диагностической карты в поле «Тахограф или контрольное устройство (тахограф)» необходимо указать модель, марку и серийный номер устройства, установленного на транспортном средстве при прохождении технического осмотра.

Кроме того, еще один предлагаемый показатель обеспечит высокую вероятность несоблюдения основных требований в области обеспечения безопасности дорожного движения при осуществлении деятельности по техническому обслуживанию переездов.

В пояснительной записке также говорится, что индикаторы помогут выявить соответствие или отклонение от контролируемых параметров при проведении технического осмотра, свидетельствующих о несоответствии основным требованиям.

Ранее стало известно, что МВД хочет обязать банки предоставлять данные об электронных переводах в 24 часа.

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#техосмотр
#машины
#автомобили
#документы
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«Паразиты»: в Госдуме раскрыли, кто мешает повысить зарплаты медикам
Депутат Арефьев: повысить зарплаты врачам мешают ФМС и страховая компания
20 апреля 2024, 20:16

Фото: iStock/demaerre

Председатель комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев в беседе с NEWS.ru перечислил «паразитов», мешающих повысить зарплаты врачам.

«Надо отказаться от страховой медицины. Зачем она нужна? Все это возмущает до глубины души. Зачем посадили двух паразитов между пациентом и лечебным заведением: ФМС и страховую компанию», – заявил депутат.
Он подчеркнул, что эти организации не занимаются лечением людей, но деньги забирают себе. На эти средства они строят новые офисы и начисляют себе большие зарплаты.

Арефьев призвал объединить бюджетные средства и финансы ФМС, чтобы тем самым повысить зарплаты врачам через областные и районные здравотделы.

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#медицина
#омс
#госдума
#зарплата
#медработники
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В Подмосковье полицейский получил в глаз от автомобилистки
СК: женщина ударила полицейского в глаз после эвакуации ее машины в Домодедово
20 апреля 2024, 19:02

Фото: iStock/Dzurag

Женщина в подмосковном Домодедово ударила полицейского в глаз из-за эвакуации ее машины. Об этом говорится в Telegram-канале подмосковного главка СК РФ.

Отмечается, что женщина решила выразить свое недовольство из-за выполнения сотрудником правоохранительных органов своих обязанностей. В результате чего полицейский получил удар в область глаза.

Уточняется, что женщину задержали и допросили. В скором времени будет решен вопрос об ее аресте, сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Дагестане задержана пособница террориста-диверсанта, который десять лет назад обезглавил полковника МВД. Сотрудники правоохранительных органов задержали 48-летнюю Липу М., которую обвиняют в участии в незаконном вооружённом формировании.

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#полицейские
#дпс
#машины
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Маск назвал снижение рождаемости в США абсолютной катастрофой
Маск назвал катастрофой резкое снижение доли молодых американцев с детьми до 27%
20 апреля 2024, 18:47

Фото: iStock/NataliaDeriabina

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск назвал абсолютной катастрофой для США резкое снижение доли молодых американцев с детьми за последние тридцать лет. Об этом Маск написал в социальной сети X.

Маск отреагировал на публикацию в социальной сети Х, в которой было указано, что если в 1993 году доля граждан США в возрасте от 30 до 34 лет, у которых был хотя бы один ребенок, составляла 60%, то на сегодняшний день их уровень равен 27%.

Соответствующие данные о демократических переменах в США ранее опубликовал исследовательский центр Pew Research. По результатам исследования, статистика американцев, состоящих в браке также снизилась. В 1993 году около 63% американцев от 30 до 34 лет были замужем или женаты, в настоящее время их доля снизилась до 51%.

Ранее сообщалось, что страной с самыми сексуально раскрепощёнными гражданами, по данным проекта World Population Review, оказалась Турция. За всю жизнь жители этой страны в среднем занимаются сексом с 14,5 партнера.

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#статистика
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#рождаемость
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Умер актёр «Не бойся, я с тобой!» Юрий Омельченко
20 апреля 2024, 17:44

Фото: iStock/Boris Ipatov

На 49-м году жизни умер актёр театра и кино, заслуженный артист Азербайджана Юрий Омельченко. Об этом на своём сайте сообщил Азербайджанский государственный академический русский драматический театр.
Коллектив театра в некрологе выразил соболезнования родным и близким артиста. Его коллеги сообщили, что это невосполнимая утрата для всех тех, кто знал его и работал с ним вместе.

Причина смерти актёра не разглашается.

Омельченко родился в Баку в 1976 году. С 1997 года он служил в театре русской драмы. Артист участвовал в театральных постановках «Бременские музыканты», «Мнимый больной», «Чайка». Среди его работ в кино выделяются «Кровавый январь», «Дронго», «Колдун», «Не бойся, я с тобой!» и др.

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#азербайджан
#кино
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Суд в Томске постановил выдворить рэпера Платину из России
20 апреля 2024, 16:20

Фото: iStock/Zolnierek

Суд в Томске постановил выдворить рэпера Платину (Роберт Плаудис) из России, который отказался проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Томской области.

Согласно постановлению суда, рэпер также оштрафован на 4 тысячи рублей, однако по какому именно протоколу — остается неизвестным. До выдворения из России музыкант будет находиться в спецприемнике.

Напомним, ранее пресс-служба УМВД по Томской области сообщила о задержании рэпера Платины в рамках проведения оперативно-профилактического мероприятия в Томске. В отношении него было составлено несколько административных протоколов.

Причиной задержания послужило несоответствие указанных исполнителем целей пребывания в стране его фактической деятельности. При въезде Платина указал «туризм», хотя приехал зарабатывать.

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#туризм
#арест
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#суд
#штраф
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В конце апреля Санкт-Петербург накрыл снегопад
20 апреля 2024, 15:31

Фото: iStock/NataliaNaberezhnaia

Санкт-Петербург и Ленинградскую область замело снегом в конце апреля.

Как сообщили синоптики центра «Фобос», за выходные 20-21 апреля в Ленинградской области выпадет 5-10 сантиметров снега. Весь регион накроют «декабрьские сугробы». Уточняется, что это природное явление связано с циклоном, который пришёл в Россию с Балканского полуострова.

По прогнозам ситуация с гололедицей на ленинградских дорогах сохранится до следующей недели. Однако, с ближайшее время в область вернётся облачная с прояснениями погода.

В «Фобосе» сообщили, что снегопад также можно ожидать в Великом Новгороде.

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#санкт-петербург
#снегопад
#погода
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В России стали чаще судить иностранцев
РБК: в 2023 году в России были вынесены приговоры 22,3 тысячи иностранцам
20 апреля 2024, 15:13

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

В прошлом году в России были вынесены приговоры 22,3 тыс. иностранным гражданам и лицам без гражданства. Данный показатель стал на 2,6% больше по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщает РБК.

По данным РБК, среди осужденных 20,5 тыс. человек — это граждане СНГ. Данный показатель стал самым высоким за последние 3 года.

Примечательно, что зачастую иностранные граждане становились виновными по статьям о подделке, изготовлении или обороте поддельных документов, краже, а также за хранение и оборот наркотиков.

Ранее сообщалось, что глава американской компании Metalhouse LLC Джон Кэн Анслан и его деловой партнер были приговорены в США к тюремному заключению за содействие обходу антироссийских санкций.

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#тюрьма
#преступники
#наркотики
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#мигранты
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