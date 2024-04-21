Россиянам рассказали главные признаки телефонного мошенника

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Разговоры, в которых звонящий настойчиво просит перевести деньги или ввести пароль, могут быть признаком мошенничества. Об этом в интервью РИА Новости заявил член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин.
По его словам, есть несколько факторов, которые указывают на возможность мошенничества. Если собеседник настойчиво просит перевести деньги на «безопасный счет» или «выгодно вложиться», следует как можно скорее положить трубку. Депутат подчеркнул, что мошенники – хорошие психологи и профессионально вводят людей в заблуждение.
Ранее IT-специалист компании SentiLink Дэвид Маймон раскрыл новый способ мошенничества на сайтах знакомств. Злоумышленники используют два смартфона, чтобы обмануть жертв, разрабатывая поддельные приложения.
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«Если есть возможность самостоятельно найти контакты организации, от имени которой с вами пытаются связаться, лучше сделать это и выйти на контакт самостоятельно. Не бойтесь выглядеть глупо: в современном цифровом пространстве перестраховка – ваш лучший друг», – отметил Немкин.
Ранее IT-специалист компании SentiLink Дэвид Маймон раскрыл новый способ мошенничества на сайтах знакомств. Злоумышленники используют два смартфона, чтобы обмануть жертв, разрабатывая поддельные приложения.
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Александр Климов