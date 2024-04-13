Суд арестовал мужа с женой за мошенничество с выплатами погибшему участнику СВО

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Суд арестовал на два месяца жителя Приморья, подозреваемого в мошенничестве с выплатами погибшему участнику спецоперации. Об этом сообщает в своем Telegram-канале прокуратура региона.
Отмечается, что его жену отправили под домашний арест. По информации источника, преступная пара в июне прошлого года предложила 46-летнему знакомому, который жил в их дачном доме, где трудился разнорабочим, заключить контракт с Минобороны РФ, чтобы отправиться добровольцем в зону специальной военной операции.
Мошенники знали, что у мужчины нет родственников, и уговорили его заключить фиктивный брак с 63-летней женщиной, чтобы в случае смерти или ранения присвоить положенные родственникам деньги. Осенью, узнав о гибели разнорабочего, преступники открыли на имя «вдовы» банковский счет, к которому обеспечили доступ со своего смартфона. После обвиняемые отвезли «жену» погибшего в банк, где она сняла деньги и передала их фигурантам.
Сообщается, что ущерб превысил восемь миллионов рублей. Дело находится на контроле в прокуратуре.
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Мошенники знали, что у мужчины нет родственников, и уговорили его заключить фиктивный брак с 63-летней женщиной, чтобы в случае смерти или ранения присвоить положенные родственникам деньги. Осенью, узнав о гибели разнорабочего, преступники открыли на имя «вдовы» банковский счет, к которому обеспечили доступ со своего смартфона. После обвиняемые отвезли «жену» погибшего в банк, где она сняла деньги и передала их фигурантам.
Сообщается, что ущерб превысил восемь миллионов рублей. Дело находится на контроле в прокуратуре.
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Екатерина Коршунова