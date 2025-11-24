В Балашихе рассказали о ходе строительства ЖК «Пехра»

24 ноября 2025, 09:42

оригинал Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Два жилых корпуса строят в настоящее время в составе ЖК «Пехра» в Балашихе. О ходе работ рассказали в пресс-службе Минжилполитики Московской области.





Сейчас ведётся строительство корпусов №8 и №8.1.





«В корпусе №8 рабочие монтируют стеновые панели и межэтажные перекрытия. В отдельных частых они достигли высоты тринадцатого этажа. В корпусе №8.1 ведутся такие же работы на уровне девятого этажа», — говорится в сообщении.