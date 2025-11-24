В Балашихе рассказали о ходе строительства ЖК «Пехра»
Два жилых корпуса строят в настоящее время в составе ЖК «Пехра» в Балашихе. О ходе работ рассказали в пресс-службе Минжилполитики Московской области.
Сейчас ведётся строительство корпусов №8 и №8.1.
«В корпусе №8 рабочие монтируют стеновые панели и межэтажные перекрытия. В отдельных частых они достигли высоты тринадцатого этажа. В корпусе №8.1 ведутся такие же работы на уровне девятого этажа», — говорится в сообщении.В жилом комплексе уже завершилось строительство девяти корпусов, в которых расположены 7922 квартиры. Есть две поликлиники, школа на полторы тысячи учеников, три детских сада — отдельно стоящий, рассчитанный на 350 воспитанников, и два встроенно-пристроенных — на 130 и 120 воспитанников, а также школа искусств.