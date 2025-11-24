Тхэквондисты из Люберец завоевали 32 медали на международном турнире

24 ноября 2025, 09:55

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Люберцы

22 золотые, шесть серебряных и четыре бронзовых медали завоевали спортсмены из подмосковных Люберец на международном турнире по тхэквондо МФТ. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.





Соревнования проводились в столице Узбекистана Ташкенте. Участниками были как взрослые спортсмены, так и юные — 12-13 и 14-17 лет.





«Награды в составе сборной России выиграли воспитанники Ассоциации тхэквондо МФТ городского округа Люберцы из клубов «Дан-Гун» и «Торнадо», — уточнил представитель ассоциации Павел Ворсин.