Тхэквондисты из Люберец завоевали 32 медали на международном турнире
22 золотые, шесть серебряных и четыре бронзовых медали завоевали спортсмены из подмосковных Люберец на международном турнире по тхэквондо МФТ. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.
Соревнования проводились в столице Узбекистана Ташкенте. Участниками были как взрослые спортсмены, так и юные — 12-13 и 14-17 лет.
«Награды в составе сборной России выиграли воспитанники Ассоциации тхэквондо МФТ городского округа Люберцы из клубов «Дан-Гун» и «Торнадо», — уточнил представитель ассоциации Павел Ворсин.Люберецких призёров и победителей подготовили тренеры Сергей Зубков, Алексей Яблошевский, Максим Лисеенко, Павел Ворсин, Алексей Леонов и Сергей Дмитриев.
Всего в турнире принимали участие свыше 1400 тхэквондистов из 22 стран.