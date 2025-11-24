Две новые золотые медали завоевали спортсмены Подмосковья на Сурдлимпиаде

24 ноября 2025, 09:59

оригинал Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

Сборная России пополнила медальную копилку двумя золотыми наградами на XXV летних Сурдлимпийских играх в Токио, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.







В велоспорте отличился Дмитрий Розанов из Одинцовского округа. В групповой гонке он и Егор Гаврилов ушли в отрыв вместе с британским спортсменом. Впоследствии представитель Великобритании уступил темп, финишировав третьим. Победа принесла Розанову уже третье золото на нынешних Играх — ранее он стал чемпионом в критериуме и гонке с раздельным стартом.



В легкой атлетике вторую золотую медаль для России взяла Виктория Аксенова из Коломны, победив в финале на дистанции 400 метров с барьерами. Это её второе золото на соревнованиях: до этого она стала первой на гладкой 400-метровке.



С учётом новых достижений в активе подмосковной команды — пять золотых наград и одно серебро. Серебряную медаль ранее завоевал пловец Марк Трошин.



Сурдлимпиада проходит в Токио с 15 по 26 ноября и объединяет 2 427 спортсменов из 78 стран.

