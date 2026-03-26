Россиянам рассказали, как бороться с курящими соседями
Граждане РФ вправе обратиться в суд для взыскания компенсации морального вреда в случае проникновения табачного дыма из соседней квартиры. Об этом ТАСС рассказал преподаватель кафедры семейного и жилищного права Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Георгий Пачулия.
Эксперт напомнил, что жители многоквартирных домов имеют право на благоприятную окружающую среду, свободную от воздействия табачного дыма. Если соседи игнорируют замечания, пострадавшая сторона может привлечь обидчика к ответственности по букве закона.
По словам юриста, размер компенсации варьируется от 5 000 до 20 000 руб. и определяется индивидуально. Пачулия подчеркнул, что, хотя российское законодательство не запрещает курение в собственной квартире, это не должно нарушать права и законные интересы других лиц.
