Группу из 20 незаконных мигрантов в ДНР выдворят из России

25 марта 2026, 07:28

Правоохранительные органы выдворят из России группу из 20 незаконных мигрантов. Информацию предоставила пресс-служба МВД по ДНР, пишет РИА Новости.





Стражи правопорядка выявили 84 административных нарушения в миграционной сфере. Среди них — 62 случая несоблюдения иностранцами правил пребывания в РФ. Ведомство приняло 20 решений о выдворении этих людей за пределы страны.



В ходе рейдов полицейские также обнаружили десять нелегально трудившихся иностранцев. Кроме того, сотрудники МВД зафиксировали шесть фактов фиктивной постановки на учёт и два случая использования поддельных миграционных карт.





«Сейчас по этим материалам проводят проверки. Решают вопрос о возбуждении уголовных дел», — добавили в пресс-службе министерства.