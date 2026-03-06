Найдено объяснение неуклюжести после употребления алкоголя

06 марта 2026, 15:25

Гематолог Висо объяснил сложности с походкой после алкоголя процессами в мозге

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Гематолог Мануэль Висо нашел объяснение сложностям с походкой, возникающим после употребления алкоголя. Об этом пишет издание OkDiario.