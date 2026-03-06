Найдено объяснение неуклюжести после употребления алкоголя
Гематолог Мануэль Висо нашел объяснение сложностям с походкой, возникающим после употребления алкоголя. Об этом пишет издание OkDiario.
Висо указал, что неуклюжесть — это самое явное проявление алкогольного опьянения. Он объяснил, что при этом мозговые центры, отвечающие за координацию движений и планирование, начинают работать несогласованно.
По его словам, мозжечок является основным органом, отвечающим за поддержание равновесия. Для нормальной работы он должен получать точную информацию от других участков мозга. Нарушение этой связи приводит к значительному дисбалансу.
Кроме того, доктор отметил, что размытое зрение после алкоголя также связано с нарушениями в работе мозга. В этом случае страдает взаимодействие между другими его отделами.
