Россиянам рассказали, как бюджетно обустроить зону барбекю на даче
Переносной мангал станет отличным решением для создания простой зоны барбекю. Об этом сообщил NEWS.ru менеджер по продажам СТД «Петрович» Григорий Белоусов-Михайлов.
Экономуголок — это простое и экономичное решение для сезонного использования, включающее переносной мангал, минимальную мебель и базовую подготовку площадки, рассказал Белоусов-Михайлов. Согласно его заверению, для бюджетного варианта достаточно снять верхний слой почвы и засыпать участок гравием или щебнем. Эксперт также отметил возможность установки складных стульев и автономных светильников. Менеджер подчеркнул, что такой вариант легко демонтировать на зимний период.
Белоусов-Михайлов добавил, что всесезонная зона под ключ — это наиболее сложное и дорогостоящее решение. По его словам, это капитальное сооружение с фундаментом, крышей, стенами и стационарным оборудованием. Эксперт заключил, что такие зоны часто совмещают с летней кухней, подводя воду и электричество, устанавливая мойку и системы хранения.
