В России назвали подходящие места для жарки шашлыков в 2026 году
Даже на собственном участке действуют строгие противопожарные нормативы. Об этом сообщил председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин, передает «Лента.ру».
Депутат подчеркнул, что при использовании мангала, жаровни или печи необходимо соблюдать дистанцию в пять метров от ближайшей постройки (дома, бани или сарая). Кроме того, он отметил, что территорию в радиусе двух метров вокруг мангала следует очистить от сухой травы, листвы и любых горючих материалов.
Чаплин напомнил, что при разведении открытого огня в яме или во рве глубиной от 30 сантиметров, расстояние до построек должно составлять не менее 50 метров. Вокруг костра необходимо расчистить зону радиусом 10 метров.
Категорически запрещено разжигать огонь в хвойных молодняках, на гарях, торфяниках, а также под кронами деревьев или на участках с сухой прошлогодней травой. Для безопасного кострища следует выбирать открытую площадку и окапывать её по периметру минерализованной полосой шириной не менее полуметра. По завершении пикника костровище нужно тщательно залить водой или засыпать землей до полного прекращения тления.
Для тех, кто не хочет рисковать, Чаплин рекомендовал использовать официальные пикниковые зоны в парках. Перед началом разведения огня следует проверить, не введён ли в регионе особый противопожарный режим (можно узнать на сайте МЧС или местной администрации). Также необходимо иметь при себе ведро воды, лопату и мобильный телефон для вызова пожарных по номерам 101 или 112.
Читайте также: