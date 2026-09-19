Россиянам рассказали, как дальневосточный леопард готовится к зиме

19 сентября 2026, 03:08

Биолог Сафонов: Дальневосточный леопард к зиме меняет окрас и отращивает тёплый мех

Фото: iStock/Ian Fox

Биолог Дмитрий Сафонов рассказал о том, как дальневосточный леопард начинает готовиться к зиме. Его слова передает РИА Новости.