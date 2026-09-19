Россиянам рассказали, как дальневосточный леопард готовится к зиме
Биолог Дмитрий Сафонов рассказал о том, как дальневосточный леопард начинает готовиться к зиме. Его слова передает РИА Новости.
Эксперт отметил, что летом шерсть хищника короткая и яркая, без подшёрстка — это защищает от перегрева. С наступлением осенней линьки, которая может стартовать в разные месяцы в зависимости от погоды, мех становится плотнее и длиннее, и к зиме достигает примерно семи сантиметров.
Появляется подшёрсток, создающий воздушную прослойку и удерживающий тепло. Окрас леопарда светлеет до песочного или желтовато-рыжего, что помогает животному маскироваться на снегу. К холодному сезону дальневосточный хищник также запасается подкожным жиром — это своего рода «энергосберегающий режим». Такой особенности нет у тропических сородичей.
Основу зимнего рациона составляют косули и пятнистые олени, иногда леопард охотится на молодых кабанов, барсуков и енотовидных собак. Одной крупной добычи ему хватает примерно на две недели.
Дальневосточный леопард встречается только на юго-западе Приморского края. В России день этого животного отмечают 19 сентября.
Читайте также: