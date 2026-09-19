Выяснилось, почему Депардье отказался от переезда в Россию насовсем
Продюсер Фрилле: Депардье не стал переезжать в РФ насовсем из-за французских судов
Французский актер Жерар Депардье рассматривал возможность переезда в Россию на постоянное место жительства, но в итоге отказался от этой идеи, поскольку опасается негативной реакции французских судов. Об этом РИА Новости сообщил продюсер Арно Фрилле, который давно знаком с артистом.
По словам Фрилле, актер всегда был провокатором и нередко снимался в картинах, которые вызывали скандалы, так как отражали свою эпоху. В их числе, например, такие работы, как «Вальсирующие», «Солнце Сатаны», «Зеленая карта».
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С точки зрения продюсера, Депардье стоило насовсем переехать в Россию. Страна артисту нравится, люди здесь его тоже любят, и звезда мог бы жить спокойно. Депардье поначалу заинтересовался предложением, однако затем заявил, что это сложно осуществить из-за судебных разбирательств во Франции. Он опасался, что отъезд в Россию воспримут как «попытку сбежать».
«На мой взгляд, это ошибка. Но что поделать — так уж сложились обстоятельства», — заявил Фрилле.Напомним, что в мае 2025 года суд Парижа приговорил Депардье к 18 месяцам условно, признав его виновным в домогательствах к участницам съемочной группы фильма «Зеленые ставни». Сейчас актер почти ни с кем не видится и не общается. Депардье живет во Франции, ведет замкнутый образ жизни в своем шато и в основном занимается виноделием.