Выяснилось, почему Депардье отказался от переезда в Россию насовсем

19 сентября 2026, 02:24

Продюсер Фрилле: Депардье не стал переезжать в РФ насовсем из-за французских судов

Жерар Депардье (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Французский актер Жерар Депардье рассматривал возможность переезда в Россию на постоянное место жительства, но в итоге отказался от этой идеи, поскольку опасается негативной реакции французских судов. Об этом РИА Новости сообщил продюсер Арно Фрилле, который давно знаком с артистом.





По словам Фрилле, актер всегда был провокатором и нередко снимался в картинах, которые вызывали скандалы, так как отражали свою эпоху. В их числе, например, такие работы, как «Вальсирующие», «Солнце Сатаны», «Зеленая карта».





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«На мой взгляд, это ошибка. Но что поделать — так уж сложились обстоятельства», — заявил Фрилле.