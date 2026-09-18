«Ну хорошо»: Долина высказалась о звании Примадонны

18 сентября 2026, 20:57

Лариса Долина согласилась стать новой Примадонной

Лариса Долина (Фото: Instagram* / @larisa.dolina.official)

Лариса Долина с иронией отреагировала на разговоры о том, что после отъезда Аллы Пугачёвой из России ей может достаться неофициальное звание Примадонны отечественной эстрады. Об этом сообщает РИА Новости.





Артистка призналась, что сама пока не совсем понимает, как ей относиться к подобному статусу и кто вообще должен его присвоить. По словам Долиной, если после отъезда Пугачёвой публика действительно решила называть её Примадонной, то она готова принять такое обращение.





«То есть раз она покинула страну, то я стала Примадонной? Надо дождаться, пока мне кто-нибудь это предложит или что? Ну хорошо: Примадонна — значит, Примадонна», — заявила певица.