В Подмосковье восьмилетняя девочка получила ожог глаза соком борщевика
В Подмосковье сок борщевика попал в глаз восьмилетней девочке. Подробности приводит Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости».
Инцидент произошёл вечером 2 июня в Дмитровском округе. Ребёнок бежал по участку, где незадолго до этого люди скосили борщевик. Восьмилетняя девочка наступила на остатки растений, и брызги ядовитого сока попали ей прямо в правый глаз.
Медики госпитализировали пострадавшую с химическим ожогом роговицы и слизистой. Врачи диагностировали у школьницы ожог средней степени тяжести. Сейчас девочка находится под наблюдением специалистов. Медики продолжат оценивать её состояние в ближайшие дни.
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