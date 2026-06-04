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В Подмосковье восьмилетняя девочка получила ожог глаза соком борщевика

Фото: Istock/hapelena

В Подмосковье сок борщевика попал в глаз восьмилетней девочке. Подробности приводит Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости».



Инцидент произошёл вечером 2 июня в Дмитровском округе. Ребёнок бежал по участку, где незадолго до этого люди скосили борщевик. Восьмилетняя девочка наступила на остатки растений, и брызги ядовитого сока попали ей прямо в правый глаз.

Медики госпитализировали пострадавшую с химическим ожогом роговицы и слизистой. Врачи диагностировали у школьницы ожог средней степени тяжести. Сейчас девочка находится под наблюдением специалистов. Медики продолжат оценивать её состояние в ближайшие дни.

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Ольга Щелокова

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