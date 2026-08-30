Юрист перечислила ситуации, при которых человеку нужно платить по чужим кредитам

30 августа 2026, 03:59

Юрист Алибекова: Оплату чужих кредитов могут потребовать от супругов и поручителей

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Закон предусматривает несколько ситуаций, в которых долги по кредитам могут переложить на других людей. Об этом рассказала адвокат Асият Алибекова в беседе с агентством «Прайм».