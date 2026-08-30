Юрист перечислила ситуации, при которых человеку нужно платить по чужим кредитам
Закон предусматривает несколько ситуаций, в которых долги по кредитам могут переложить на других людей. Об этом рассказала адвокат Асият Алибекова в беседе с агентством «Прайм».
Она пояснила, что обязанность платить по чужим займам возникает у наследников, поручителей, созаёмщиков и супругов. Наследники отвечают по долгам умершего, но только в пределах стоимости полученного имущества. Поручители несут солидарную ответственность – банк вправе требовать деньги с них сразу, и долг не исчезнет со смертью заемщика.
В ситуациях, при которых человек решает выступить в роли созаёмщика, также следует в полной мере осознавать свою ответственность. Если главный должник не переведет требуемые деньги в срок, отвечать придется второму. Не имеет значения, использовал этот гражданин кредитные средства или нет.
Самая опасная категория – общие долги супругов: если деньги потрачены на семейные нужды, отвечают оба, даже после развода. Чтобы не столкнуться с проблемами, следует всегда внимательно читать все документы до подписи и заранее оценивать возможные риски.
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