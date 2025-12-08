Достижения.рф

«Были проклятия»: Сергей Пудовкин рассказал о травле Ларисы Долиной

Директор Ларисы Долиной рассказал о проклятиях и угрозах в адрес певицы
Лариса Долина (Фото: Instagram* / @larisa.dolina.official)

Концертный директор Ларисы Долиной Сергей Пудовкин рассказал «АиФ» о нападках на певицу, которые начались после скандала с её недвижимостью.



По словам Пудовкина, в адрес артистки поступали угрозы, проклятия и насмешки.

«Были проклятия, где-то угрозы, где-то издевательства. Когда над женщиной издеваются, просто над женщиной, это уже такое себе», — отметил директор.
Он подчеркнул, что выражать недовольство стоит корректно, а не прибегать к травле и оскорблениям.

Софья Метелева

