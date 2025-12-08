«Были проклятия»: Сергей Пудовкин рассказал о травле Ларисы Долиной

08 декабря 2025, 15:56

Директор Ларисы Долиной рассказал о проклятиях и угрозах в адрес певицы

Лариса Долина (Фото: Instagram* / @larisa.dolina.official)

Концертный директор Ларисы Долиной Сергей Пудовкин рассказал «АиФ» о нападках на певицу, которые начались после скандала с её недвижимостью.





По словам Пудовкина, в адрес артистки поступали угрозы, проклятия и насмешки.





«Были проклятия, где-то угрозы, где-то издевательства. Когда над женщиной издеваются, просто над женщиной, это уже такое себе», — отметил директор.