«Были проклятия»: Сергей Пудовкин рассказал о травле Ларисы Долиной
Концертный директор Ларисы Долиной Сергей Пудовкин рассказал «АиФ» о нападках на певицу, которые начались после скандала с её недвижимостью.
По словам Пудовкина, в адрес артистки поступали угрозы, проклятия и насмешки.
«Были проклятия, где-то угрозы, где-то издевательства. Когда над женщиной издеваются, просто над женщиной, это уже такое себе», — отметил директор.Он подчеркнул, что выражать недовольство стоит корректно, а не прибегать к травле и оскорблениям.