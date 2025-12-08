«Один на один с депрессией»: Директор Ларисы Долиной рассказал о её состоянии
Директор певицы Ларисы Долиной, Сергей Пудовкин, сообщил, что артистка переживает депрессию из-за ситуации с квартирой и сейчас принимает лекарства.
В беседе с «NEWS.ru» Пудовкин заявил, что Долина благодарит коллег, которые оказали ей моральную поддержку в это непростое время.
«Сейчас она один на один с депрессией, с таблетками разбирается со своим горем. Я не призываю к жалости, но произошла беда, будем с ней разбираться. Большое спасибо коллегам, которые морально поддержали. Знаете, травля штука такая: она сегодня в адрес одной, завтра — других», — подчеркнул директор артистки.Пудовкин добавил, что не понимает мотивов жёсткой критики в адрес Долиной. Он подчеркнул, что певица лично не высказывалась о судебном решении, которое вызвало общественный резонанс.
