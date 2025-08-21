Россиянам рассказали, как грамотно обсудить зарплату на собеседовании
HR-эксперт Лоикова: на собеседовании стоит сразу выяснить размер зарплаты
Во время собеседования соискателю необходимо сразу уточнить размер зарплаты и объём работы. Об этом рассказала независимый HR-эксперт Зулия Лоикова.
По словам эксперта, вопрос зарплаты необходимо задать ещё на этапе телефонного разговора.
«При этом важно, чтобы соискатель сам определился, какая зарплата для него оптимальна. Стоит заранее провести исследование рынка труда, изучить оклады по аналогичным должностям. Это позволит и не продешевить, и не установить неоправданную сумму, которая отпугнет работодателя», — рассказала Лоикова «Москве 24».
Она посоветовала сразу уточнять, какой объём работы необходимо делать за озвученную зарплату, поскольку в описание вакансии часто включают не все обязанности.
Кроме того, важно узнать, из чего складывается сумма зарплаты. Может оказаться, что в озвученную сумму входят возможные бонусы, которые могут выплачиваться нерегулярно. При этом необходимо обговорить размер ежемесячных выплат на время испытательного срока, а также наличие соцпакета.
Тем временем председатель Союза «Цифровой мир», доктор бизнес-администрирования Валерий Корнеев рассказал в разговоре с Общественной Службой Новостей, что в России зарплаты отстают от инфляции.
«Сегодня предприятия для своего развития вынуждены брать деньги из зарплат людей, других источников у них нет. В инвестициях сейчас объем банковских кредитов меньше 9%, остальное предприятия вынуждены брать или из акционерного капитала, но в основном из зарплаты людей», — пояснил эксперт.
Он уточнил, что предприятия вынуждены брать деньги из зарплат сотрудников, поскольку не могут взять кредит, чтобы выжить.