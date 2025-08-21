Россиянам рассказали, как грамотно обсудить зарплату на собеседовании

21 августа 2025, 15:31

HR-эксперт Лоикова: на собеседовании стоит сразу выяснить размер зарплаты

Фото: iStock/fizkes

Во время собеседования соискателю необходимо сразу уточнить размер зарплаты и объём работы. Об этом рассказала независимый HR-эксперт Зулия Лоикова.





По словам эксперта, вопрос зарплаты необходимо задать ещё на этапе телефонного разговора.





«При этом важно, чтобы соискатель сам определился, какая зарплата для него оптимальна. Стоит заранее провести исследование рынка труда, изучить оклады по аналогичным должностям. Это позволит и не продешевить, и не установить неоправданную сумму, которая отпугнет работодателя», — рассказала Лоикова «Москве 24».

«Сегодня предприятия для своего развития вынуждены брать деньги из зарплат людей, других источников у них нет. В инвестициях сейчас объем банковских кредитов меньше 9%, остальное предприятия вынуждены брать или из акционерного капитала, но в основном из зарплаты людей», — пояснил эксперт.