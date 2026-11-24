24 ноября 2026, 14:38

HR-эксперт Лоикова: переписка поможет не получить выговор за опоздание зимой

Фото: iStock/MahmutSonmez

Переписка с начальством поможет избежать выговора за опоздание из-за снегопада, поскольку письменное предупреждение работодателя помогает подтвердить уважительность причины задержки. Об этом в беседе с Москвой 24 заявила независимый HR-эксперт Зулия Лоикова.





Специалист отметила, что это может быть как сообщение руководителю в мессенджере, так и письмо на электронную почту. К сообщению стоит приложить подтверждающую ситуацию фотографию. При этом очень важно сохранять переписку с начальством, так как это снимет вопросы и исключит необоснованный выговор.



По словам Лоиковой, из-за сильного снега не исключены утренние заторы, медленное движение на дорогах, рост числа мелких ДТП, изменение графика общественного транспорта и рост числа пассажиров в метро и МЦД. Чтобы избегать опозданий в такие дни, лучше заранее закладывать на дорогу на полчаса или час больше обычного.





«Чтобы сгладить ситуацию, можно предложить начать работу удаленно прямо в дороге: разобрать почту, ответить на звонки. Так сотрудник покажет, что не прерывает рабочий процесс», — посоветовала эксперт.