Россиянам рассказали, как избежать выговора за опоздание из-за снегопада
Переписка с начальством поможет избежать выговора за опоздание из-за снегопада, поскольку письменное предупреждение работодателя помогает подтвердить уважительность причины задержки. Об этом в беседе с Москвой 24 заявила независимый HR-эксперт Зулия Лоикова.
Специалист отметила, что это может быть как сообщение руководителю в мессенджере, так и письмо на электронную почту. К сообщению стоит приложить подтверждающую ситуацию фотографию. При этом очень важно сохранять переписку с начальством, так как это снимет вопросы и исключит необоснованный выговор.
По словам Лоиковой, из-за сильного снега не исключены утренние заторы, медленное движение на дорогах, рост числа мелких ДТП, изменение графика общественного транспорта и рост числа пассажиров в метро и МЦД. Чтобы избегать опозданий в такие дни, лучше заранее закладывать на дорогу на полчаса или час больше обычного.
«Чтобы сгладить ситуацию, можно предложить начать работу удаленно прямо в дороге: разобрать почту, ответить на звонки. Так сотрудник покажет, что не прерывает рабочий процесс», — посоветовала эксперт.
Но если опоздание растянулось на часы, то важно сразу уточнить у руководителя, как удобнее будет оформить это время: отработать его позже, задержаться после конца рабочего дня или поступить как-то иначе.
Формально опоздание — это нарушение трудовой дисциплины, и закон позволяет работодателю применить взыскание по статье 192 ТК РФ. Однако за однократное опоздание грозит лишь замечание или выговор. Увольнение возможно только в случае повторений опозданий при уже неснятом дисциплинарном взыскании либо в случае прогула — если человека не было на рабочем месте более 4 часов подряд без уважительной причины.
Согласно статье 193 ТК РФ о порядке применения дисциплинарных взысканий, сначала работодатель обязан затребовать от работника объяснение. В нем как раз и указываются причины опоздания. К этой объяснительной можно приложить распечатанные скриншоты переписки с начальством.