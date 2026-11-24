24 ноября 2026, 13:53

Врач Кондрахин: ношение кроссовок зимой может повлиять на способность к зачатию

Фото: Istock/Евгений Харитонов

Врач-терапевт Андрей Кондрахин допустил, что ношение обычных кроссовок зимой влияет на репродуктивное здоровье и способность к зачатию.





В беседе с изданием «Абзац» специалист рассказал, что переохлаждение ног запускает воспалительные процессы в органах малого таза.

«Эти дефекты не дают возможности произвести зачатие, потому что это очень интимный процесс. Если матка воспалена, невозможно яйцеклетке присоединиться. Если сперматозоид находится в среде, которая воспалительная, он плохо двигается, он не сможет выполнить свою функцию переноса материала генетического», — объяснил врач.