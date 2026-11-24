Названа популярная зимняя обувь, которая влияет на способность к зачатию
Врач Кондрахин: ношение кроссовок зимой может повлиять на способность к зачатию
Врач-терапевт Андрей Кондрахин допустил, что ношение обычных кроссовок зимой влияет на репродуктивное здоровье и способность к зачатию.
В беседе с изданием «Абзац» специалист рассказал, что переохлаждение ног запускает воспалительные процессы в органах малого таза.
«Эти дефекты не дают возможности произвести зачатие, потому что это очень интимный процесс. Если матка воспалена, невозможно яйцеклетке присоединиться. Если сперматозоид находится в среде, которая воспалительная, он плохо двигается, он не сможет выполнить свою функцию переноса материала генетического», — объяснил врач.По словам Кондрахина, охлаждение ног снижает температуру крови, которая поступает в органы малого таза, и ослабляет местную иммунную защиту. Это создаёт условия для воспалительных заболеваний, в том числе простатита у мужчин.