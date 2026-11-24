На Таймыре бульдозер с водителем провалился под лёд
На Таймыре бульдозер провалился под лёд. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю.
Чрезвычайное происшествие случилось в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном округе на озере недалеко от города Дудинки.
«Под лёд провалился бульдозер, в котором, предположительно, находился человек. Ведутся поиски», — отметили в ведомстве.По информации спасателей, из-за тёплой погоды лёд на водоёмах края формируется медленно. На Таймыре 24 ноября днём температура воздуха держится около минус 13 градусов, а ночью опускается до минус 20.
До этого сообщалось о трагедии на Камчатке. Там мужчина провалился под лёд вместе с машиной и погиб.