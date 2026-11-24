24 ноября 2026, 14:18

Фото: Istock/Conchi Martínez

На Таймыре бульдозер провалился под лёд. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю.





Чрезвычайное происшествие случилось в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном округе на озере недалеко от города Дудинки.

«Под лёд провалился бульдозер, в котором, предположительно, находился человек. Ведутся поиски», — отметили в ведомстве.