Россиянам рассказали, как изменился процесс замены водительских прав с 1 января
С 1 января вступил в силу новый порядок смены водительских прав при истечении срока годности. Об этом сообщил в беседе с «Газетой.Ru» член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.
Водительские удостоверения, срок действия которых истекал в период с 2022 по 2025 год, автоматически продлили на три года. Продление действует только на территории России, никаких пометок на правах не делается, и менять их специально не нужно. Такие права остаются действительными до новой даты, отсчитываемой от первоначальной, подчеркнул он.
Как отметил депутат, это продление не распространяется на права, срок действия которых истечет после 1 января 2026 года. В этом случае замена прав будет производиться в обычном порядке. Если срок действия прав с учетом автопродления уже истек, замена также обязательна.
При этом потребуется пройти медицинский осмотр, но экзамены сдавать не нужно. Для того чтобы избежать проблем с правом управления, Говырин посоветовал россиянам заранее проверить срок действия своих водительских удостоверений.
Читайте также: