Россиянам рассказали, как изменился процесс замены водительских прав с 1 января

01 января 2026, 16:17

Депутат Говырин: с 1 января действует новая система замены водительских прав

Фото: iStock/CalypsoArt

С 1 января вступил в силу новый порядок смены водительских прав при истечении срока годности. Об этом сообщил в беседе с «Газетой.Ru» член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.