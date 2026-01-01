Ученые предупредили о первой в 2026 году магнитной буре

01 января 2026, 15:10

Первая магнитная буря в 2026 году может произойти в ночь со 2 на 3 января

Фото: iStock/murat4art

Первая ощутимая магнитная буря 2026 года в ночь с пятницы на субботу, с 2 на 3 января, может обрушиться на Землю и достичь уровня G3. Об этом проинформировали в пресс-службе Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук.