Ученые предупредили о первой в 2026 году магнитной буре
Первая ощутимая магнитная буря 2026 года в ночь с пятницы на субботу, с 2 на 3 января, может обрушиться на Землю и достичь уровня G3. Об этом проинформировали в пресс-службе Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук.
Вчера, в промежуток между 16:12 и 17:11 мск, зафиксирована мощная предновогодняя солнечная вспышка уровня M7.1, сообщили в лаборатории. В последние дни уходящего 2025 года активность Солнца заметно возросла.
Однако большинство активных областей находились на стороне звезды, которая была обращена от Земли. В связи с этим, никакие явления в этих зонах, независимо от их интенсивности, не могли оказать влияния на космическую погоду нашей планеты.
Читайте также: