Дети лидируют по покупкам на маркетплейсах, а бумеры — по чекам

13 августа 2025, 04:17

Фото: istockphoto/Vershinin

Поколение альфа (дети 2010+) совершает 70% покупок через маркетплейсы — это максимальный показатель среди россиян, тогда как бумеры оставляют самые крупные чеки (1780₽), показало исследование МТС.