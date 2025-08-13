Дети лидируют по покупкам на маркетплейсах, а бумеры — по чекам
Поколение альфа (дети 2010+) совершает 70% покупок через маркетплейсы — это максимальный показатель среди россиян, тогда как бумеры оставляют самые крупные чеки (1780₽), показало исследование МТС.
Согласно совместному исследованию «МТС AdTech» и «МТС Банка», лишь 10% россиян полностью избегают маркетплейсов. Аналитики сегментировали аудиторию по поколениям: альфа (2010+), зумеры (1996-2010), миллениалы (1981-1995), иксы (1965-1980) и бумеры (1946-1964).
Поколение альфа доминирует по вовлечённости: 70% их транзакций происходят на маркетплейсах. Зумеры совершают там каждую вторую покупку (50%), миллениалы — каждую третью (33%). Среди бумеров онлайн-заказы составляют 10%, а у поколения X — менее 7%.
Несмотря на низкую активность, бумеры и иксы тратят за раз около 1780 рублей — это на 35% выше, чем у миллениалов (1450₽), и на 52% больше, чем у зумеров и альфа (по 1170₽). Эксперты связывают это с покупкой бытовой техники и товаров премиум-сегмента.
