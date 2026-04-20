Выплаты по ОСАГО взлетят вчетверо
Правительство России одобрило проект об увеличении максимальной выплаты по ОСАГО до 2 миллионов рублей. Ранее президент Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев указывал на перекос в лимитах компенсаций. Об этом пишет ТАСС.
Кабмин поддержал рост суммы за вред жизни и здоровью с 500 тысяч до 2 миллионов рублей. Ввести новые правила власти предлагают с 1 марта 2027 года. Сейчас полис покрывает ущерб имуществу в пределах 400 тысяч рублей. За травмы и гибель человека страховщик платит до 500 тысяч.
Президент Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев ранее отмечал заметный разрыв между этими суммами. При аварии во время поездки пассажир такси получает до 2 миллионов рублей. А вне рейса предел сохраняется на уровне 500 тысяч.
В правительстве предупредили о росте средней страховой премии примерно на восемь процентов. Из-за этого увеличатся расходы органов власти и госпредприятий. Чиновникам придется перераспределять средства внутри бюджетов.
