Россиянам рассказали, как лучше себя вести в разговоре с мошенниками

08 июня 2025, 09:25

В МВД РФ советуют притворяться неподходящей жертвой в разговоре с мошенниками

Фото: iStock/Diy13

В разговоре с телефонными мошенниками следует притворяться «неподходящей жертвой», чтобы злоумышленники сами прекратили общение и потеряли интерес. Об этом сообщили ТАСС в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.