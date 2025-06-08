Россиянам рассказали, как лучше себя вести в разговоре с мошенниками

В МВД РФ советуют притворяться неподходящей жертвой в разговоре с мошенниками
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В разговоре с телефонными мошенниками следует притворяться «неподходящей жертвой», чтобы злоумышленники сами прекратили общение и потеряли интерес. Об этом сообщили ТАСС в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.



Согласно информации ведомства, в таких ситуациях фантазия может сыграть на руку — нестандартные ответы могут сбить преступников с толку. Эксперты порекомендовали россиянам не отвечать на звонки с незнакомых номеров, использовать автоответчики и голосовых помощников.

Если есть подозрение, что звонок не несет важной информации, то его лучше проигнорировать, добавили в управлении.

Ранее эксперт Белозорова рассказала о самых распространенных методах мошенников. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Екатерина Коршунова

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