Россиянам рассказали, как лучше себя вести в разговоре с мошенниками
В разговоре с телефонными мошенниками следует притворяться «неподходящей жертвой», чтобы злоумышленники сами прекратили общение и потеряли интерес. Об этом сообщили ТАСС в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
Согласно информации ведомства, в таких ситуациях фантазия может сыграть на руку — нестандартные ответы могут сбить преступников с толку. Эксперты порекомендовали россиянам не отвечать на звонки с незнакомых номеров, использовать автоответчики и голосовых помощников.
Если есть подозрение, что звонок не несет важной информации, то его лучше проигнорировать, добавили в управлении.
Ранее эксперт Белозорова рассказала о самых распространенных методах мошенников. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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