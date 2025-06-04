Пенсионерка из Одинцова помогла поймать пособника телефонных мошенников
Телефонные мошенники попытались обмануть 69-летнюю жительницу Одинцова, но женщина вовремя обратилась в полицию. Благодаря этому она сохранила свои деньги, а полицейские поймали курьера аферистов. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Мошенники звонили пенсионерке под разными предлогами и убеждали обналичить её сбережения в размере миллиона рублей и передать для внесения на «безопасный счёт. После очередного такого разговора женщина сообщила о происходящем в полицию. Дальнейшая операция проходила под контролем оперативников», — говорится в сообщении.Женщина для вида согласилась передать деньги, взяла подготовленный полицейскими муляж, имитирующий пачку купюр, и отдала его подъехавшему курьеру, которого сразу задержали.
Задержанный оказался 33-летним приезжим их Средней Азии. Сейчас полиция разыскивает остальных участников мошенничества.