Пенсионерка из Одинцова помогла поймать пособника телефонных мошенников

04 июня 2025, 16:59

оригинал Фото: istockphoto.com/YakobchukOlena

Телефонные мошенники попытались обмануть 69-летнюю жительницу Одинцова, но женщина вовремя обратилась в полицию. Благодаря этому она сохранила свои деньги, а полицейские поймали курьера аферистов. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.







«Мошенники звонили пенсионерке под разными предлогами и убеждали обналичить её сбережения в размере миллиона рублей и передать для внесения на «безопасный счёт. После очередного такого разговора женщина сообщила о происходящем в полицию. Дальнейшая операция проходила под контролем оперативников», — говорится в сообщении.