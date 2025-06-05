Мошенники убедили жительницу Подмосковья продать машину и отдать им деньги
Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
60-летняя жительница Ленинского округа потеряла свою иномарку из-за телефонных мошенников, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Сначала женщине позвонил мужчина, который представился сотрудником «Мосэнергосбыта». Он сказал, что нужно проверить её электросчётчики, а для подтверждения заявки на проверку отправить код из смс. Женщина так и сделала, и на этом разговор закончился», — говорится в сообщении.Потом начались звонки якобы от сотрудников Роскомнадзора и ФСБ. Они убедили женщину, что, продиктовав код, она дала мошенникам доступ к своему аккаунту на «Госуслугах», и теперь на её имущество оформлена доверенность на гражданина Украины. Поэтому, чтобы сохранить своё имущество, ей нужно срочно продать машину, пока это не сделали аферисты.
Женщина по сниженной продала свою иномарку и отдала злоумышленникам вырученные деньги — более 2,5 млн рублей — для зачисления на «безопасный счёт». Потом злоумышленники убедили женщину взять кредит. Но в банке женщина поняла, что её обманули, и обратилась в полицию.
Полицейские задержали владельца счёта, на который жертва мошенников перевела деньги. Им оказался ранее неоднократно судимый 22-летний житель Евпатории. Он рассказал, что основную сумму передал другим участникам аферы, а себе оставил 55 тысяч рублей. Сейчас ведётся розыск остальных мошенников.