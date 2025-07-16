Подмосковным тренерам вручили свидетельства на покупку жилья по социипотеке
В Доме правительства Московской области тренерам-преподавателям спортшкол торжественно вручили свидетельства на приобретение жилья по программе «Социальная ипотека». Об этом сообщили в пресс-службе Минжилполитики Подмосковья.
«С 2018 года участниками программы стали более 70 подмосковных тренеров-преподавателей. Получение жилищных свидетельств от правительства области – важная мера поддержки, которая позволяет создавать комфортные условия для специалистов в регионе», – сказал министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абарёнов.Обладателями свидетельств в этом году стали пять тренеров-преподавателей из областных и муниципальных спортивных школ.
«В этом году вручим 296 свидетельств по программе «Социальная ипотека». Их получат 161 медработник, 73 учителя, 57 молодых учёных и уникальным специалистов оборонно-промышленного комплекса и пять тренеров. По программе участники получают от региона 50% стоимости жилья в качестве первоначального взноса по кредиту. В течение 10 лет участник выплачивает ипотеку, а государство ежемесячно компенсирует ему сумму основного долга. В итоге участники платят только проценты по кредиту», – пояснила министр жилищной политики Подмосковья Елена Волкова.Как напомнили в министерстве, участниками программы «Социальная ипотека» могут стать тренеры-преподаватели и тренеры-преподаватели по адаптивной физической культуре, имеющие стаж работы по специальности не менее трёх лет. Кроме того, при отборе участников учитываются наличие квалификационной категории, почётные спортивные звания и награды, наличие воспитанников в составе сборных.