Россияне рассказали, каким видят идеальный отпуск
Webbankir: большинство россиян считают идеальным отпуском пляжный отдых
Более трети (36,9%) опрошенных россиян назвали пляжный отдых идеальным отпуском. Такие данные приводит «Газета.Ru» со ссылкой на опрос аналитиков финансовой платформы Webbankir.
«При наличии неограниченных финансовых возможностей 24,5% выбрали бы отечественные курорты и лишь 12,5% — зарубежные. 36,8% сообщили, что с удовольствием отдохнут на даче или дома. 8,9% считают идеальным отдыхом экскурсионные поездки», — приводит издание результаты опроса россиян.
Отмечается, что 6,7% опрошенных любят «дикий» отдых на природе с палаткой, еще 6,4% отправились бы в санаторий, а 4,8% предпочли бы поездку в загородный отель или пансионат.
Многие россияне отправляются на отдых на личном автомобиле. Автоэксперт, координатор движения «Синие ведёрки» Пётр Шкуматов в беседе с RT рассказал, как можно сократить расходы при таком путешествии.
«В пути нередко тратятся деньги на питание. Многие уже забыли старую добрую практику брать еду с собой. Например, бутерброды, термос с кофе. В результате водители и пассажиры останавливаются в многофункциональных зонах, где чашка кофе может стоить более 200 рублей», — отметил собеседник издания.
Он отметил, что такие траты особенно ощутимы при путешествии семьёй из четырёх-пяти человек. Специалист посоветовал заранее подготовить перекусы в дорогу, например, бутерброды, фрукты, овощи, а также чай или кофе в термосе и запастись питьевой водой.