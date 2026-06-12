Россиянам рассказали, как можно сэкономить на ремонте в 2026 году
Эксперт по внутренней отделке помещений, генеральный директор компании НАТЭК Алексей Орехов рассказал, как сэкономить на ремонте.
В беседе с NEWS.ru специалист сообщил, что значительную выгоду даёт отказ от дорогой штукатурки и брендовых межкомнатных дверей.
«В 2026 году цены на них выросли до 20%, поэтому выгоднее купить голое полотно, покрасить его или оклеить шпоном самостоятельно либо с помощью мастера на месте. Экономия — практически 5–7 тысяч рублей за штуку», — пояснил Алексей.Орехов не рекомендует делать сплошные перегородки из газоблока: это долго, дорого и требует согласования в БТИ. Лучше использовать открытые стеллажи или раздвижные конструкции. При этом эксперт предупредил: нельзя экономить на кабеле, автоматах защиты, сантехнике и смесителях. Дешёвые китайские аналоги импортных брендов текут уже через год.