Стало известно о главной причине массовой высадки тополей в городах

12 июня 2026, 16:13

Доцент Пинаев: тополя высаживали в городах из-за устойчивости к городской среде

Фото: Istock/kulagina

Доцент РУДН Владимир Пинаев объяснил, почему в городах массово высаживали тополя.





В беседе с RT специалист сообщил, что одна из причин — устойчивость дерева к городской среде. Кроме того, дерево снижает шум, увлажняет воздух и способствует его очищению.

«Когда в городах массово высаживали тополя, задача была выбрать дерево, которое растёт хорошо, устойчиво к антропогенной среде и сможет внести свой вклад в очистку городского воздуха. И одним из таких устойчивых видов как раз был тополь», — пояснил эксперт.