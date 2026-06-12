Стало известно о главной причине массовой высадки тополей в городах
Доцент Пинаев: тополя высаживали в городах из-за устойчивости к городской среде
Доцент РУДН Владимир Пинаев объяснил, почему в городах массово высаживали тополя.
В беседе с RT специалист сообщил, что одна из причин — устойчивость дерева к городской среде. Кроме того, дерево снижает шум, увлажняет воздух и способствует его очищению.
«Когда в городах массово высаживали тополя, задача была выбрать дерево, которое растёт хорошо, устойчиво к антропогенной среде и сможет внести свой вклад в очистку городского воздуха. И одним из таких устойчивых видов как раз был тополь», — пояснил эксперт.Пинаев добавил: не все виды тополя активно образуют пух, но при прошлом озеленении вопрос выбора сортов не стоял остро. Доцент отметил другие плюсы этого мягколиственного: быстрый рост, морозостойкость, устойчивость к засухе и переувлажнению, а также высокое выделение кислорода.