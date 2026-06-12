Стала известна новая схема мошенников ко Дню России

12 июня 2026, 15:25

Доцент Щербаченко: мошенники просят пройти опрос ко Дню России

Фото: Istock/Ju Production

Мошенники предлагают гражданам от имени банка пройти опрос ко Дню России и получить «вознаграждение». Об этом сообщил доцент Финансового университета при правительстве РФ Пётр Щербаченко.





В беседе с NEWS.ru эксперт пояснил, что злоумышленники просят указать личные данные и подтвердить участие кодом из СМС для начисления «бонуса». По его словам, в интернете появились сайты, которые от лица банка предлагают короткий опрос и выплату от пяти до 300 тысяч рублей.

«Пользователю предлагают пройти «праздничный опрос» ко Дню России. После нескольких простых вопросов обещают начислить денежный бонус. Для получения выплаты просят указать данные банковской карты, номер телефона и подтвердить участие кодом из СМС. Именно на этом этапе человек попадает в ловушку», — рассказал Щербаченко.