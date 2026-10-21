Россиянам рассказали, как найти потерянный телефон и защитить личные данные
Если телефон потерялся, сначала стоит позвонить на свой номер с другого устройства и проверить, не находится ли гаджет поблизости. Если найти его не удалось, можно воспользоваться встроенными сервисами поиска, заблокировать устройство и при необходимости удалить с него личные данные.
Как сообщает Общественная Служба Новостей, для поиска iPhone можно использовать приложение «Локатор» или сервис iCloud, а для смартфонов на Android — функцию «Найти устройство» через аккаунт Google. Эти инструменты позволяют посмотреть примерное местоположение телефона, включить звуковой сигнал и активировать блокировку. Однако функции поиска должны быть настроены заранее.
Если телефон выключен или не подключён к сети, сервис может показать последнее известное местоположение. Стоит периодически проверять данные: если устройство снова подключится к интернету, его местоположение может обновиться.
Также рекомендуется связаться с мобильным оператором и попросить заблокировать SIM-карту, чтобы посторонние не могли пользоваться номером. При обращении полезно иметь IMEI — уникальный 15-значный идентификатор устройства, который можно найти на коробке или в документах на телефон.
Если есть подозрение, что смартфон украли, следует обратиться в полицию. Нужно сообщить модель и цвет устройства, IMEI, место и время пропажи, а также последнее известное местоположение.
Чтобы снизить риск потери данных, специалисты советуют заранее включить функцию поиска, установить надёжный пароль или биометрическую блокировку и регулярно создавать резервные копии. Если вернуть телефон не удаётся, можно удалённо стереть данные, но после этого поиск устройства через соответствующий сервис может стать недоступен.
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