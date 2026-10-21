Россиянам рассказали, как найти потерянный телефон и защитить личные данные

21 октября 2026, 12:14

Найти потерянный смартфон помогут сервисы iCloud и аккаунт Google

Фото: istockphoto / dikushin

Если телефон потерялся, сначала стоит позвонить на свой номер с другого устройства и проверить, не находится ли гаджет поблизости. Если найти его не удалось, можно воспользоваться встроенными сервисами поиска, заблокировать устройство и при необходимости удалить с него личные данные.