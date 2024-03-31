Россиянам рассказали, как не попасться на уловки мошенников при покупке квартиры

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Эксперт по недвижимости Юлия Ермилова назвала пять признаков, по которым можно определить, что квартиру продаёт мошенник.
В первую очередь, следует обращать внимание на стоимость квартиры. Если цена слизком низкая, то риски обмана существенно растут.
Второй признак, по которому можно определить аферистов, – это нежелание показывать документы на недвижимость и разъяснить историю перехода прав собственности.
Третье, что должно насторожить потенциальных покупателей, – это требование внести полную предоплату без оформления документов или возможности посмотреть квартиру. Ермилова подчеркнула, что нормальной считается предоплата до 100 тысяч рублей, но, как правило, стороны сходятся на сумме в два-три раза ниже.
Следующий признак, указывающий на злоумышленников, – это срочная продажа квартиры и давление на покупателя для ускорения сделки.
А последним, пятым звоночком, Ермилова называет отказ агента от организации встречи с собственником или продажа по договорённости.
В заключение эксперт призвала комплексно оценивать ситуацию, а не опираться на какой-то один из признаков.
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Второй признак, по которому можно определить аферистов, – это нежелание показывать документы на недвижимость и разъяснить историю перехода прав собственности.
Следующий признак, указывающий на злоумышленников, – это срочная продажа квартиры и давление на покупателя для ускорения сделки.
А последним, пятым звоночком, Ермилова называет отказ агента от организации встречи с собственником или продажа по договорённости.
В заключение эксперт призвала комплексно оценивать ситуацию, а не опираться на какой-то один из признаков.
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Анастасия Чинкова