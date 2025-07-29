В Госдуме советуют иметь при себе наличные при перебоях со связью

29 июля 2025, 09:46

Гутенёв: из-за перебоев со связью нужно снять наличные для оплаты товаров

Фото: медиасток.рф

Введённые временные ограничения, в том числе отключение интернета, из-за атаки украинских беспилотников на российские регионы необходимы для обеспечения безопасности населения. Поэтому в случае перебоев со связью заранее следует снять наличные деньги для оплаты товаров. Об этом Life.ru сообщил депутат Государственной думы, председатель Комитета по промышленности и торговли Владимир Гутенёв.





По его словам, безопасность превыше всего. Парламентаприй отметил, что можно заранее снять наличные деньги и использовать их в непредвиденных обстоятельствах.

«Понятно, что мы привыкли к возможности оплачивать покупки картой или через смартфон, всегда работает связь, но сейчас важно воспринимать временные ограничения как необходимость. Ничего страшного в том, чтобы иметь при себе наличные — это не меняет ситуацию кардинально», — пояснил Гутенёв.