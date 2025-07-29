В Москве аферисты стали обманывать студентов, предлагая пройти тест от имени вузов
Телефонные мошенники разработали новую схему обмана. Они крадут деньги у студентов московских вузов, представляясь сотрудниками учебных частей. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.
Злоумышленники убеждают студентов пройти так называемый обязательный патриотический тест. Аферисты утверждают, что без этого невозможно пройти аттестацию и существует угроза аннулирования диплома. По данным источника ТАСС, в Москве уже зафиксировано несколько случаев подобного обмана.
Правоохранительные органы призвали учащихся проявлять бдительность и перепроверять любые подозрительные требования напрямую у администрации учебных заведений, избегая самостоятельных действий по инструкциям неизвестных лиц.
20 июня сообщалось, что в Ивантеевке мошенник похитил 500 тыс. рублей под предлогом сбора гумпомощи. В отдел полиции обратился житель Мытищ с заявлением о том, что у него обманом похитили деньги. В результате расследования дело было раскрыто, афериста поймали.
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