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В Москве аферисты стали обманывать студентов, предлагая пройти тест от имени вузов

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Телефонные мошенники разработали новую схему обмана. Они крадут деньги у студентов московских вузов, представляясь сотрудниками учебных частей. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.



Злоумышленники убеждают студентов пройти так называемый обязательный патриотический тест. Аферисты утверждают, что без этого невозможно пройти аттестацию и существует угроза аннулирования диплома. По данным источника ТАСС, в Москве уже зафиксировано несколько случаев подобного обмана.

Правоохранительные органы призвали учащихся проявлять бдительность и перепроверять любые подозрительные требования напрямую у администрации учебных заведений, избегая самостоятельных действий по инструкциям неизвестных лиц.

20 июня сообщалось, что в Ивантеевке мошенник похитил 500 тыс. рублей под предлогом сбора гумпомощи. В отдел полиции обратился житель Мытищ с заявлением о том, что у него обманом похитили деньги. ​В результате расследования дело было раскрыто, ​афериста поймали.

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Мария Моисеева

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