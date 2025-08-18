В РФ собрались вернуть бесплатные продленки во все школы

18 августа 2025, 04:20

В Госдуму внесут законопроект о бесплатных продленках во всех школах

Фото: iStock/Choreograph

Депутаты ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким планируют внести в Госдуму законопроект об обязательной организации бесплатных групп продленного дня в российских школах для учащихся 1-9 классов. Об этом сообщает ТАСС.





Инициатива предполагает внесение изменений в статью 66 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».



