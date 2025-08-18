В РФ собрались вернуть бесплатные продленки во все школы
Депутаты ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким планируют внести в Госдуму законопроект об обязательной организации бесплатных групп продленного дня в российских школах для учащихся 1-9 классов. Об этом сообщает ТАСС.
Инициатива предполагает внесение изменений в статью 66 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».
Согласно законопроекту, федеральные, региональные органы власти и органы местного самоуправления будут обязаны создавать условия для функционирования бесплатных продленок в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, где они выступают учредителями.
Расходы на присмотр и уход за детьми в группах продленного дня должны будут финансироваться исключительно за счет средств соответствующего бюджета. Законопроект прямо запрещает взимать плату с родителей за эти услуги.
Слуцкий объяснил, что действующие нормы разрешают школам организовывать продленки, но «не обязывает учредителей образовательных учреждений обеспечивать их надлежащими средствами». Лидер ЛДПР подчеркнул, что выступает за повсеместное восстановление бесплатных групп продленного дня в их традиционном формате.