В Госдуме разработали единые требования для домашних заданий в российских школах

17 августа 2025, 19:25

Фото: iStock/Ridofranz

Комитет Госдумы по просвещению подготовил проект типового положения о домашнем задании, которое установит единые требования для всех школ России. Об этом сообщила глава комитета Ирина Белых в комментарии РБК.