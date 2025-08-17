В Госдуме разработали единые требования для домашних заданий в российских школах
Комитет Госдумы по просвещению подготовил проект типового положения о домашнем задании, которое установит единые требования для всех школ России. Об этом сообщила глава комитета Ирина Белых в комментарии РБК.
Согласно инициативе, в документе будет определён перечень учебных предметов, для которых домашние задания считаются необходимыми, а также будут установлены допустимые объёмы и формы самостоятельной работы школьников.
Идея создать единые правила возникла на фоне многочисленных жалоб родителей на чрезмерную нагрузку. По их словам, школьники вынуждены выполнять слишком большое количество заданий, что негативно сказывается на их здоровье и свободном времени.
Как уточняется, целью нового положения является снижение перегрузки учащихся и выравнивание подходов к образовательному процессу во всех регионах страны.
