Россиянам рассказали, как определить наличие шпионских программ на смартфоне

Быстрая разрядка, перегрев и внезапные перезагрузки смартфона могут говорить о наличии шпионской программы на устройстве. Об этом предупредил депутат Госдумы, член комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин в беседе с РИА Новости.