Россиянам рассказали, как определить наличие шпионских программ на смартфоне

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Быстрая разрядка, перегрев и внезапные перезагрузки смартфона могут говорить о наличии шпионской программы на устройстве. Об этом предупредил депутат Госдумы, член комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин в беседе с РИА Новости.
«Обнаружить, что доступ к вашему устройству получили мошенники, довольно непросто – обычно эти программы максимально незаметны. Тем не менее, на некоторые приметы все же стоит обращать внимание — например, если ваш смартфон стал нагреваться или зависать или внезапно перезагружается», — заявил эксперт.Как утверждает Немкин, о взломе телефона также может говорить быстрая разрядка при недолгом использовании. Также приложения могут появляться и запускаться самостоятельно. Также пользователи могут слышать шум и посторонние звуки во время вызовов.
Депутат отметил, что эти признаки могут быть связаны с загрузкой на устройство сторонних программ, которые используют вычислительную мощность смартфона.
Немкин пояснил, что часто такие программы «приносят» в смартфон непроверенные VPN-сервисы, содержащие вирусы, используемые для майнинга криптовалют. Это проводит к нагреву смартфона, быстрому расходу аккумулятора и повышенному трафику.
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