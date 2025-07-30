Россиянам рассказали, как оспорить блокировку счета в банке
Согласно информации экспертов, банк обязан приостановить операции до выяснения обстоятельств, чтобы не допустить участия клиента в сомнительных схемах.
Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин в беседе с NEWS.ru. объяснил, что оспорить блокировку счета из-за подозрительного, по мнению банка, перевода средств, можно через кредитную организацию или в интернет-приемной Центробанка.
Он отметил, что для отмены операции нужно будет подать жалобу, предоставив необходимые документы. Решение, по словам члена комитета Госдумы принимается всегда в пользу клиента, а банки и регуляторы постоянно корректируют процессы, чтобы сократить сроки проверок и минимизировать ошибки.
Ранее россиянам объяснили, при каких условиях банк может заблокировать средства. Экономист Андрей Лобода заявил, что зачастую речь идет не о полном аресте средств, а о временной приостановке дистанционного обслуживания.
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