Труп в пакете, стены в крови и распотрошенный мишка: Хэллуинская инсталляция в детском центре закончилась скандалом

24 октября 2025, 09:26

Хэллоуинскую инсталляцию с трупом в пакете представил детский центр в Абакане

Фото: iStock/feri ferdinan

Хэллоуинскую инсталляцию с «трупом в пакете» представил детский развлекательный центр в Абакане. Соответствующими кадрами делится телеграм-канал Baza.