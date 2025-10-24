Труп в пакете, стены в крови и распотрошенный мишка: Хэллуинская инсталляция в детском центре закончилась скандалом
Хэллоуинскую инсталляцию с «трупом в пакете» представил детский развлекательный центр в Абакане. Соответствующими кадрами делится телеграм-канал Baza.
Кроме тыкв и паутины, в «Софи Парке» разместили кровать с распотрошенными плюшевыми мишками, стены, залитые красной краской, имитирующей кровь, а также подвешенный посередине «труп», завернутый в черный пакет и обмотанный скотчем и цепью.
В такой обстановке шестилетним детям предложили праздновать день рождения. Шокированные увиденным родители направили жалобы в Роспотребнадзор и Минкульт, а также детскому омбудсмену. В самом центре объяснили, что развесили такие декорации к Хэллоуину. Однако после разгоревшегося скандала в соцсетях им пришлось все убрать.
Читайте также: