Россиянам рассказали, как пережить предстоящую шестидневную рабочую неделю

02 октября 2025, 12:59

Тайм-менеджер Петрова: на шестидневную рабочую неделю важно заранее сделать план

Фото: iStock/Yurii Yarema

Шестидневная рабочая неделя создаёт риск перегрузки и недостатка времени для выполнения всех задач, стоящих перед человеком. Об этом предупредила эксперт по планированию и тайм-менеджменту Ольга Петрова.





Напомним, в конце октября россиян ждёт шестидневная рабочая неделя с 27 октября по 1 ноября, после которой будет три выходных дня.



По словам Петровой, важно заранее распланировать рабочую нагрузку, чтобы снизить вероятность накладок и форс-мажоров.





«При этом необходимо учитывать не только рабочие обязанности, но и общественную, социальную жизнь. Баланс между этими сферами — ключ к поддержанию энергии и хорошего самочувствия. Поэтому планирование должно быть комплексным: возможно, некоторые задачи стоит начать выполнять уже сейчас, чтобы разгрузить октябрь», — отметила эксперт в разговоре с Life.ru.