Россиянам рассказали, как пережить предстоящую шестидневную рабочую неделю
Тайм-менеджер Петрова: на шестидневную рабочую неделю важно заранее сделать план
Шестидневная рабочая неделя создаёт риск перегрузки и недостатка времени для выполнения всех задач, стоящих перед человеком. Об этом предупредила эксперт по планированию и тайм-менеджменту Ольга Петрова.
Напомним, в конце октября россиян ждёт шестидневная рабочая неделя с 27 октября по 1 ноября, после которой будет три выходных дня.
По словам Петровой, важно заранее распланировать рабочую нагрузку, чтобы снизить вероятность накладок и форс-мажоров.
«При этом необходимо учитывать не только рабочие обязанности, но и общественную, социальную жизнь. Баланс между этими сферами — ключ к поддержанию энергии и хорошего самочувствия. Поэтому планирование должно быть комплексным: возможно, некоторые задачи стоит начать выполнять уже сейчас, чтобы разгрузить октябрь», — отметила эксперт в разговоре с Life.ru.
Она также призвала отложить несрочные дела на ноябрь, поскольку после отдыха их можно будет сделать с новым запасом энергии.
В праздничные дни Петрова порекомендовала уделить внимание восстановлению сил и соблюдать режим сна, ограничить интенсивные прогулки, исключить поездки, чтобы избежать физического и эмоционального истощения.
Специалист добавила, что распределение нагрузки и качественный отдых после шестидневной рабочей недели помогут сохранить энергию и настроиться на продуктивную работу.