В конце октября россиян ожидает шестидневная рабочая неделя из-за праздника
В конце октября россиян ожидает шестидневная рабочая неделя с 27 октября по 1 ноября. Изменение в рабочем графике связано с длинными выходными в честь Дня народного единства. Это следует из постановления правительства РФ, которое можно найти на официальном портале правовой информации.
В соответствии с документом, 1 ноября (суббота) рабочий день будет сокращен на один час независимо от установленной продолжительности смены сотрудника. При этом выходной переносится на 3 ноября (понедельник).
После шестидневной рабочей недели россиян ждут продолжительные выходные с 2 по 4 ноября включительно. Такой перенос позволяет создать три выходных дня подряд для празднования Дня народного единства.
День народного единства ежегодно отмечается 4 ноября. Официально праздник был учрежден в 2004 году, хотя его корни уходят в глубокие Смутные времена XVII века.
В октябре 2025 года у россиян будет 23 рабочих и 8 выходных дней, а в ноябре — 19 рабочих и 11 выходных дней.
