В конце октября россиян ожидает шестидневная рабочая неделя из-за праздника

01 октября 2025, 05:41

Россияне будут работать шесть дней подряд с 27 октября из-за Дня народного единства

Фото: iStock/Chainarong Prasertthai

В конце октября россиян ожидает шестидневная рабочая неделя с 27 октября по 1 ноября. Изменение в рабочем графике связано с длинными выходными в честь Дня народного единства. Это следует из постановления правительства РФ, которое можно найти на официальном портале правовой информации.