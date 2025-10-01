Достижения.рф

В конце октября россиян ожидает шестидневная рабочая неделя из-за праздника

Россияне будут работать шесть дней подряд с 27 октября из-за Дня народного единства
Фото: iStock/Chainarong Prasertthai

В конце октября россиян ожидает шестидневная рабочая неделя с 27 октября по 1 ноября. Изменение в рабочем графике связано с длинными выходными в честь Дня народного единства. Это следует из постановления правительства РФ, которое можно найти на официальном портале правовой информации.



В соответствии с документом, 1 ноября (суббота) рабочий день будет сокращен на один час независимо от установленной продолжительности смены сотрудника. При этом выходной переносится на 3 ноября (понедельник).

После шестидневной рабочей недели россиян ждут продолжительные выходные с 2 по 4 ноября включительно. Такой перенос позволяет создать три выходных дня подряд для празднования Дня народного единства.

День народного единства ежегодно отмечается 4 ноября. Официально праздник был учрежден в 2004 году, хотя его корни уходят в глубокие Смутные времена XVII века.

В октябре 2025 года у россиян будет 23 рабочих и 8 выходных дней, а в ноябре — 19 рабочих и 11 выходных дней.

Мария Моисеева

