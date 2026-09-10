Достижения.рф

Россиянам рассказали, как подготовить дачу к зиме

Фото: Istock/skyNext

Вице-президент Гильдии риелторов России Константин Апрелев заявил, что перед холодами владельцам неотапливаемых дач нужно подготовить дом и участок.



В беседе с «Татар-информом» Апрелев рассказал, что в первую очередь следует слить воду из труб и водонагревательного оборудования.

«Также нужно снять москитные сетки с окон на зиму, чтобы их не уничтожили птицы, которые будут на них садиться. Дальше всё зависит от наличия или отсутствия решёток на окнах. И проверьте плотность закрытия окон, дверей и калиток», — подчеркнул Константин Николаевич.
Затем, по словам эксперта, следует убрать садовый инвентарь и вещи, которые могут испортиться, и осмотреть крышу. Не стоит оставлять в доме продукты: даже крошки привлекут грызунов. Апрелев отметил, что садовый участок тоже требует подготовки. Розы и другие чувствительные к холоду культуры нужно укрыть, а деревья — обрезать.
Ольга Щелокова

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