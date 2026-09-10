Синоптик рассказал о погоде в Москве на предстоящих выходных
Синоптик Ильин: на предстоящих выходных в Москве будет тепло, но пасмурно
На предстоящих выходных в столичном регионе ожидается тёплая, но пасмурная погода. Такой прогноз сделал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.
В беседе с URA.RU специалист уточнил, что в ночь на субботу температура в Москве опустится до +9…+11 °C, днем потеплеет до +17…+19 °C. По области может пройти слабый дождь. В воскресенье ночь будет более прохладной. Столбики термометров покажут не более +7…+9 °С. В дневное время воздух прогреется до +17…+19 °C. Не исключены кратковременные осадки.
«Несмотря на небольшое понижение к воскресенью, среднесуточные показатели будут чуть выше климатической нормы, примерно на 1 °C», — добавил Ильин.
А предстоящей ночью в Москве и Подмосковье ожидаются дождь и замещение воздушной массы на более прохладную, и пройдут небольшие дожди, рассказал синоптик в разговоре с RT. В пятницу днём будет около +17…+19 °C.
Ветер ожидается западный со скоростью до 7—12 м/с. В ночные часы в некоторых районах региона температура будет опускаться до +6 °C, заключил Ильин.