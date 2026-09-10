Синоптик рассказал о погоде в Москве на предстоящих выходных

10 сентября 2026, 16:51

Синоптик Ильин: на предстоящих выходных в Москве будет тепло, но пасмурно

Фото: iStock/yulenochekk

На предстоящих выходных в столичном регионе ожидается тёплая, но пасмурная погода. Такой прогноз сделал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.





В беседе с URA.RU специалист уточнил, что в ночь на субботу температура в Москве опустится до +9…+11 °C, днем потеплеет до +17…+19 °C. По области может пройти слабый дождь. В воскресенье ночь будет более прохладной. Столбики термометров покажут не более +7…+9 °С. В дневное время воздух прогреется до +17…+19 °C. Не исключены кратковременные осадки.





«Несмотря на небольшое понижение к воскресенью, среднесуточные показатели будут чуть выше климатической нормы, примерно на 1 °C», — добавил Ильин.