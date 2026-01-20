В Подмосковье открыли вакансии водителей в Мострансавто
Крупнейшее пассажирское предприятие Московской области Мострансавто продолжает набирать водителей автобусов и приглашает новых сотрудников в свою команду. Сейчас в компании работают 10 451 водитель, и предприятие готово принять как опытных специалистов, так и тех, кто только начинает карьеру. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.
На собеседование также приглашают участников специальной военной операции. Для кандидатов старше 21 года с водительскими правами категорий B или C и средним профессиональным образованием действует программа переобучения. Мострансавто обеспечивает официальное трудоустройство и стабильную зарплату. Компания подведомственна Министерству транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.
Водителям предоставляют расширенный соцпакет. Иногородние сотрудники могут бесплатно проживать в общежитии или получать компенсацию аренды жилья — до 12 000 рублей в месяц. Также в пакет входят отпуск до 42 дней, бесплатная форменная одежда, проезд в автобусах компании, путевки для детей в оздоровительные лагеря и медосмотры за счет работодателя.
При приеме на работу новым сотрудникам единовременно выплачивают 50 000 рублей. По программе «Приведи друга» водитель может получить премию от 10 000 рублей. Иногородним специалистам, которые живут более чем в 400 километрах от места работы, два раза в год компенсируют расходы на проезд к месту проживания и обратно.
Актуальные вакансии размещены на официальном сайте Мострансавто в разделе «О компании / Вакансии». По вопросам трудоустройства можно написать в Telegram-бот или позвонить в Единый центр подбора персонала по телефонам *1795 и +7 (903) 161-92-91.
