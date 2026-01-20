В Подмосковье открыли вакансии водителей в Мострансавто

20 января 2026, 11:47

оригинал Фото: пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Крупнейшее пассажирское предприятие Московской области Мострансавто продолжает набирать водителей автобусов и приглашает новых сотрудников в свою команду. Сейчас в компании работают 10 451 водитель, и предприятие готово принять как опытных специалистов, так и тех, кто только начинает карьеру. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.