В Подмосковье открыли вакансии водителей в Мострансавто

оригинал Фото: пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Крупнейшее пассажирское предприятие Московской области Мострансавто продолжает набирать водителей автобусов и приглашает новых сотрудников в свою команду. Сейчас в компании работают 10 451 водитель, и предприятие готово принять как опытных специалистов, так и тех, кто только начинает карьеру. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.



На собеседование также приглашают участников специальной военной операции. Для кандидатов старше 21 года с водительскими правами категорий B или C и средним профессиональным образованием действует программа переобучения. Мострансавто обеспечивает официальное трудоустройство и стабильную зарплату. Компания подведомственна Министерству транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Водителям предоставляют расширенный соцпакет. Иногородние сотрудники могут бесплатно проживать в общежитии или получать компенсацию аренды жилья — до 12 000 рублей в месяц. Также в пакет входят отпуск до 42 дней, бесплатная форменная одежда, проезд в автобусах компании, путевки для детей в оздоровительные лагеря и медосмотры за счет работодателя.

Фото: Медиасток.РФ
При приеме на работу новым сотрудникам единовременно выплачивают 50 000 рублей. По программе «Приведи друга» водитель может получить премию от 10 000 рублей. Иногородним специалистам, которые живут более чем в 400 километрах от места работы, два раза в год компенсируют расходы на проезд к месту проживания и обратно.

Актуальные вакансии размещены на официальном сайте Мострансавто в разделе «О компании / Вакансии». По вопросам трудоустройства можно написать в Telegram-бот или позвонить в Единый центр подбора персонала по телефонам *1795 и +7 (903) 161-92-91.

Ирина Паршина

