Россиянам рассказали, как получать пенсию наличными на дому
Пенсионер может выбрать получение пенсии наличными на дому, что избавляет от зимних походов в банк или почтовое отделение. Для смены способа получения подают заявление о доставке пенсии и выбирают организацию федеральной почтовой связи с вручением денег на дому. Об этом RT рассказал депутат Госдумы Никита Чаплин (фракция «Единая Россия»).
Заявление можно направить дистанционно через личный кабинет на Едином портале государственных и муниципальных услуг или подать через многофункциональный центр (МФЦ). Обратиться также вправе представитель, чьи полномочия подтверждены доверенностью. В заявлении указывают адрес проживания, почтовую организацию и домашний способ вручения. Если пенсия сейчас поступает на банковский счёт, последующие выплаты после перехода направят выбранному почтовому доставщику.
«Сведения о новом способе доставки вносят после регистрации заявления. Выплата на дому обычно начинается со следующего месяца», — пояснил парламентарий.
Заявление, поданное после 20-го числа, учитывается для выплат через месяц, поскольку доставочные списки и финансирование формируются заранее. До даты перехода деньги поступают ранее выбранным способом.
За домашнюю доставку отвечает организация федеральной почтовой связи. Деньги по указанному адресу вручает её сотрудник, обычно почтальон.
«Для пенсионера почтовая доставка бесплатна. Почтальон приходит по установленному графику, конкретную дату можно узнать в обслуживающем отделении. Общий период доставки обычно продолжается с 3-го по 25-е число месяца. При получении следует приготовить паспорт. Если вручение в назначенный день потребовалось перенести, пенсию можно получить позднее в пределах доставочного периода», — заключил Чаплин.