Россиянам рассказали, как получать пенсию наличными на дому

12 ноября 2026, 16:29

Депутат Чаплин: пенсию можно получать наличными на дому

Фото: iStock/mars58

Пенсионер может выбрать получение пенсии наличными на дому, что избавляет от зимних походов в банк или почтовое отделение. Для смены способа получения подают заявление о доставке пенсии и выбирают организацию федеральной почтовой связи с вручением денег на дому. Об этом RT рассказал депутат Госдумы Никита Чаплин (фракция «Единая Россия»).





Заявление можно направить дистанционно через личный кабинет на Едином портале государственных и муниципальных услуг или подать через многофункциональный центр (МФЦ). Обратиться также вправе представитель, чьи полномочия подтверждены доверенностью. В заявлении указывают адрес проживания, почтовую организацию и домашний способ вручения. Если пенсия сейчас поступает на банковский счёт, последующие выплаты после перехода направят выбранному почтовому доставщику.





«Сведения о новом способе доставки вносят после регистрации заявления. Выплата на дому обычно начинается со следующего месяца», — пояснил парламентарий.

«Для пенсионера почтовая доставка бесплатна. Почтальон приходит по установленному графику, конкретную дату можно узнать в обслуживающем отделении. Общий период доставки обычно продолжается с 3-го по 25-е число месяца. При получении следует приготовить паспорт. Если вручение в назначенный день потребовалось перенести, пенсию можно получить позднее в пределах доставочного периода», — заключил Чаплин.