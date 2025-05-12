Россиянам рассказали, как получить налоговый вычет за ремонт в квартире

Фото: iStock/Pawel Kacperek
Право на налоговый вычет за ремонт квартиры предоставляется гражданам, которые приобрели жилье в новостройке без отделки, сообщил строительный эксперт, основатель и генеральный директор компании «Главснаб» Федор Васильев. Он отметил, что это условие должно быть прописано в договоре купли-продажи.
Вычет охватывает расходы на отделочные работы и покупку материалов, таких как плитка, обои, краска, ламинат, установка межкомнатных дверей, а также выполнение штукатурных и малярных работ, монтаж электропроводки и других инженерных систем. При этом приобретение бытовой техники не подлежит вычету, добавил Васильев в беседе с изданием NEWS.ru.
Эксперт также подчеркнул, что максимальный лимит имущественного вычета составляет 2 миллиона рублей на человека. Это означает, что из этой суммы можно получить 13% возврата, что составляет максимум 260 000 рублей. Для супругов этот лимит в 2 миллиона рублей установлен для каждого, что позволяет при совместной покупке недвижимости увеличить максимальную сумму до 4 миллионов рублей и возврат — до 520 000 рублей, объяснил он.
По словам Васильева, существует два способа получения налогового вычета. Первый — через налоговую инспекцию. Для этого нужно заполнить декларацию по форме 3-НДФЛ, приложить документы, подтверждающие понесенные расходы, и подать их через личный кабинет на сайте ФНС или в местном отделении налоговой службы.
Читайте также:
В Госдуме раскрыли, включат ли россиянам отопление на фоне майских заморозков
Экономист дал совет, как накопить деньги на мечту
Синоптик рассказал о погоде в Москве на ближайшие дни
Эксперт также подчеркнул, что максимальный лимит имущественного вычета составляет 2 миллиона рублей на человека. Это означает, что из этой суммы можно получить 13% возврата, что составляет максимум 260 000 рублей. Для супругов этот лимит в 2 миллиона рублей установлен для каждого, что позволяет при совместной покупке недвижимости увеличить максимальную сумму до 4 миллионов рублей и возврат — до 520 000 рублей, объяснил он.
По словам Васильева, существует два способа получения налогового вычета. Первый — через налоговую инспекцию. Для этого нужно заполнить декларацию по форме 3-НДФЛ, приложить документы, подтверждающие понесенные расходы, и подать их через личный кабинет на сайте ФНС или в местном отделении налоговой службы.
Читайте также:
В Госдуме раскрыли, включат ли россиянам отопление на фоне майских заморозков
Экономист дал совет, как накопить деньги на мечту
Синоптик рассказал о погоде в Москве на ближайшие дни
Анастасия Хохлова