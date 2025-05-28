Россиянам рассказали, как правильно хранить куриные яйца
Pravda.Ru: яйца можно хранить в холодильнике до пяти недель
Магазинные куриные яйца необходимо хранить в холодильнике, пишет Pravda.Ru.
«Свежие яйца, купленные в магазине, можно хранить при комнатной температуре не более двух часов. В холодильнике они могут храниться от 3 до 5 недель, а в морозилке их хранить не рекомендуется», — говорится в статье.
Отмечается, что сырые яичные желтки и белки также не стоит хранить при комнатной температуре дольше двух часов. В холодильнике они могут простоять до четырех дней, а в морозильной камере — до года.
Автор уточнил, что яйца не рекомендуется хранить в той упаковке, в которой они продавались.
Вареные яйца можно держать в холодильнике до семи дней, при этом очищенный продукт лучше поместить в герметичный контейнер. Также автор материала уточнил, что замораживать вареные яйца не стоит.